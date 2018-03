Gli eventi culturali. A Spoltore inizia "Segni di terra"

Inizia domani, 13 luglio e durerà fino al prossimo 22 luglio, a Spoltore “Segni di Terra – Bellavista, ultima, lucidissima irriducibile- ”. la manifestazione prevede diversi eventi. Oltre le arti visive, la rassegna si compone di teatro e musica.

L'organizzazione dell'evento artistico è dell'associazione culturale “I colori del Territorio”, a cura di Jeni Rossi.

L'iniziativa si compone dell'esposizione della produzione collettiva degli artisti che presentano opere d'arte in forma di «Istallazioni e Land Art a segnalare, attraverso gli interventi sul paesaggio naturale e nel centro storico, un grido di guerriglia contro il decadentismo del paesaggio, architettonico e urbanistico avvenuto in Italia nell'ultimo trentennio. Lo “spam” invasivo come ruggine nella mentalità decisionale dei progettisti, urbanistici e politici, diventa il movente degli interventi artistici»



«Al deserto della nostra vita quotidiana», si legge nelle note di commento, «delle piazze, dei luoghi di lavoro, dove domina la solitudine e il silenzio, gomito a gomito con il vicino, vestito nei tuoi stessi centri commerciali, lettore degli stessi giornali, spettatore della stessa televisione, l'Associazione Culturale di Spoltore “I Colori del Territorio” propone un'iniziativa ricca nei contenuti, volta sia al recupero di una cultura, la nostra, che si è andata pian piano disperdendo, e sia ad interagire e a dialogare con le attuali problematiche che investono il nostro territorio, allo scopo di dare senso continuativo alla memoria di una civiltà inquinata dall'economia di mercato».

“Segni di Terra” è un percorso dentro e fuori Spoltore: saranno fruibili mostre, allestimenti di land art, videodocumentari e installazioni d'arte nel centro storico di Spoltore e nel territorio compreso tra Spoltore e Pescara, laboratori di tamburello e danza, seminari. E' possibile il pernottamento in agriturismi a prezzi convenzionati con l'Associazione.



