Informazione e guerra: se ne parla in un dibattito organizzato dal Sap

Il sindacato autonomo di polizia (Sap) ha organizzato per venerdì 14 alle ore 18 l'incontro- dibattito su informazione e guerra.

Interverrano nella sede della fondazione Pescara Abruzzo Guido Aferj inviato speciale nei Balcani del Messaggero, Toni Capuozzo, vice direttore del tg5 e Agostino Pedone, generale della ItalFor Sarajevo.

Il dibattito ruoterà intorno a tre romanzi che hanno al centro delle loro vicende il Kosovo: “Treno per Kosovo Polje” di Marina Catena, “Missione di pace” di Fabrizio Lisi, “Professione peacekeeper” di Andrea Angeli. Saranno presenti anche i tre autori.

Sarà ospite anche Robert Triozzi, comandante dei vigili del fuoco di New York che ha partecipato ai soccorsi del settembre 2001 dopo il crollo delle Torri Gemelle.

Durante l'incontro Capuozzo e Aferj parleranno anche dell'importante ruolo di un giornalista di guerra, le difficoltà e l'impegno di partire per paesi martoriati dai conflitti alla ricerca di informazioni.



11/07/2006 12.57