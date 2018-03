Moscufo: è il momento della Notte bianca per divertirsi fino all'alba

L'Associazione Pro-Loco organizza, con il patrocinio del Comune di Moscufo, la prima edizione della “NOTTE BIANCA” dalle ore 20,00 di oggi sabato fino all'alba di domenica nel centro storico del paese.

L'evento si colloca nel solco della tradizione artistica, musicale, letteraria coinvolgendo associazioni e scouts.

La manifestazione è una novità assoluta non solo per Moscufo, ma per tutta l'area vestina e provincia.

Il centro storico si presta a tali eventi: le piazze e le ruelle di notte assumono assumo un aspetto straordinario, quasi fiabesco, per non parlare del panorama che si osserva dal Belvedere di Moscufo, da cui si ammirano mare e montagna legati da un unico corpo che è la Vallata del Tavo. Vogliamo richiamare l'attenzione dei turisti e visitatori per pubblicizzare e far conoscere le bellezze storiche e paesaggistiche del nostro territorio, ma anche la nostra cultura e la nostra musica.

In programma, oltre a spettacoli ed intrattenimenti musicali con la presenza dello showman Nduccio, dell'attore Mario Massari, del complesso musicale Nordic Landscape, del gruppo culturale Zampogne e Ciaramelle d'Abruzzo.

Sono previsti anche momenti di degustazione, veri e propri ‘peccati di gola' con la degustazione di cioccolato dei fratelli Tavoletta di Pescara; vino e non solo (paesaggio, mitologia, storia e tradizioni) dell'Azienda Agricola Chiusa Grande di Nocciano; pasta del Pastificio Del Verde; degustazioni guidate di vari tipi di birra, formaggi, pane del panificio Linda di Moscufo e frutta di stagione.



IL PROGRAMMA



INIZIO MANIFESTAZIONE ORE 20,00



Dalle 20 gli Scouts animeranno la serata con ‘l'angolo della creativita', a cura di Cristina Ferri: per una sera i bambini diventeranno pittori e artisti.



Alle 22 concerto nella chiesa di San Cristoforo con il prezioso organo a canne del 1784 da poco restaurato, brani a cura del Maestro Enrico Ruggeri.



Alle 22,30 il gruppo culturale Zampogne e Ciaramelle d'Abruzzo si esibirà in canti popolari e pastorali.



Alle 22,50 concerto del complesso musicale Nordic Landscape.



Alle 23,30 l'attore Mario Massari leggerà poesie in musica.



Alle 24,00 l'appuntamento con la gola con ‘c'è pasta per te', a cura del Pastificio Del Verde. Veri e propri ‘peccati di gola' saranno gli assaggi di cioccolato dei fratelli Tavoletta di Pescara, le degustazioni di vino - e non solo (paesaggio, mitologia, storia e tradizioni) - dell'Azienda Agricola Chiusa Grande di Nocciano, degustazioni guidate di vari tipi di birra e ancora formaggi, pane del panificio Linda di Moscufo e frutta di stagione.



Alle 00,30 prosegue il concerto del complesso Nordic Landscape con esibizioni e cantanti locali.



All'una proseguono le letture dell'attore Mario Massari, mentre alle 2.30 è prevista l'esibizione dello showman N'duccio, per una notte in bianco.



Alle 3 del mattino l'appuntamento con ‘se hai ancora fame, c'è pasta per te'.



Si attende l'alba con balli e canti, fino alla colazione per tutti prevista per le 6.30 di domenica, per chi avrà retto tutta la notte.

I negozi restano aperti tutta la notte, compreso i bar e punti ristoro.

Sono previste degustazioni come vini, cioccalato, formaggi birra, pane ,pizza, dolci e frutta di stagione.



08/07/2006 8.27