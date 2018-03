Letteratura: le sei giornate in cerca d’autore ad Avezzano

Anche quest'anno prenderà il via la quinta edizione del festival letterario “Sei giornate in cerca d'autore”, che si svolgera' in piazza Risorgimento ad Avezzano dal 24 al 29 luglio prossimi. Dibattiti, discussione su opere e tendenze della letteratura contemporanea con molti autori di spicco.



programma



24 luglio 19,30

Fderico Moccia (autore di "Tre metri sopra il cielo", Feltrinelli) interviene Giovanni De Pratti



25 luglio 21.30

Isabella Santacroce (autrice di "zoo", fazi)

interviene Massimiliano Capodacqua



26 luglio 21.30

marco lodoli (autore di "bolle", einaudi)

interviene Simone Gambacorta



27 luglio 21.30

Andrea G. Pinketts (autore di "facciamo giardino", mondadori)

interviene Igor De Amicis



28 luglio 21.30

Camillo Langone (autore di "il collezionista di citta", marsilio)

interviene Renato D'Emmanuele



29 luglio 21.30

Alberto Bevilacqua autore di "tu che mi ascolti", mondadori)

interviene Davide Bregola



07/07/2006 8.52