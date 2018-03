Zoo Art, la mostra di pittura ad Ortona fino al 16 luglio

La Associazione culturale “Le Colonne d'Ercole” di Ortona, nell'ambito delle iniziative dell'estate ortonese, promuove una mostra di pittura presso i locali dell'ex zoo, sotto la passeggiata Orientale.

La mostra, denominata “ZOO ART”, rimarrà aperta al pubblico ogni giorno, dal 7 al 16 luglio 2006, dalle 18.00 alle 23.00, e vedrà esporre artisti giovani di Ortona e del comprensorio; ogni artista avrà una “gabbia” quale spazio espositivo, dove saranno possibili anche performance dal vivo.

«L'iniziativa», spiegano gli organizzatori, «resa possibile grazie al contributo degli sponsor privati ed al patrocinio della Provincia di Chieti e del Comune di Ortona, rientra nello spirito della Associazione culturale che la presenta, tesa alla valorizzazione del territorio, al riscoprire spazi e luoghi di incontro per i giovani e le persone del territorio abruzzese, alla voglia costante di aggregare e fare rete tra le realtà operanti sul territorio ortonese.

«L'Idea romantica di esporre arte dentro un ex zoo» dice Gabriele Lacchè, uno degli espositori della mostra «oltre che alla valorizzazione di un posto per troppo tempo abbandonato, ci si augura che sia simbolo di una cultura che progredisce, attenta alle manifestazioni artistiche e personali di ogni singolo individuo».

«La mostra è in linea con le iniziative delle Colonne d'Ercole», dice Marcella Ciampoli, Presidente della Associazione, «che lanciano sempre sfide affascinanti per il territorio, nello spirito di andare oltre i limiti, per superarli insieme e condividerli nello spirito di crescita collettiva».



06/07/2006 22.47