La Sagra degli Antichi Sapori a Campli

Tutto pronto per la Quinta Sagra degli Antichi Sapori in programma a Sant'Onofrio di Campli dal 6 al 9 luglio prossimi.

Anche quest'anno la manifestazione, promossa dalla Pro Loco di Sant'Onofrio con il patrocinio del Consorzio Bim, omaggia la straordinario patrimonio di sapori custoditi dalle genti del camplese. La ricetta è sempre la stessa: un felice connubio tra gastronomia locale, che da sempre offre succulenti manicaretti e divertimento.

L'inaugurazione delle quattro giornate è prevista per giovedì 6 luglio alle ore 19.30 in piazza con l'apertura degli stand gastronomici, musica dal vivo e balli in piazza. Il programma si ripete nelle giornate successive. Sarà in funzione un maxi schermo per la trasmissione delle partite della fase finale dei mondiali.

05/07/2006 11.25