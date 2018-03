Rock' On' Test ha i suoi finalisti

Rock' On' Test 2006 ha i suoi finalisti: Summit 83 di Pescara, Fermata a richiesta di Pescara, Rifugio 41 di Lanciano e Meskalina di Pscara.



Sarano loro ad esibirsi nel gran finale dell' 8 luglio 2006, presso il Teatro d'Annunzio, giocandosi il titolo del Rock'On'Test 2006.

La kermesse sta ottenendo un buon successo dimostrato dalla affluenza di pubblico nei giorni 30 giugno e del 2 luglio, serate di selezione iniziale dei giovani gruppi.

Giovani e non , hanno partecipato alle due serate con entusiasmo, ammirando i gruppi locali che si sono esibiti. Tutti con sonorità e presenza scenica personale, gruppi talvolta diversi fra loro ma tutti validi ed interessanti.

L' 8 Luglio al Teatro D'Annunzio saranno ospiti Eugenio Bennato & Taranta power, insieme ai Miradas all'insegna dei suoni etnici dei tamburi e delle percussioni.

Una grande festa dal pomeriggio a tarda notte, un sabato per celebrare l'arte della musica.

Il gruppo vincitore, sarà premiato con un viaggio in una capitale della musica ed il trofeo “Rock'On'Test 2006”.

In più un premio speciale, verrà assegnato dalla CGIL a chi più si sarà distinto durante il Festival.



03/07/2006 11.41