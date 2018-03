Pianella: domani Toto Cutugno ospite della Festa Madonna delle Grazie

Sarà il cantante ‘nazional-popolare' Toto Cutugno la star d'eccezione dei festeggiamenti organizzati a Pianella per celebrare la Madonna delle Grazie sabato e domenica prossimi, primo e 2 luglio.

Le iniziative per la tradizionale ricorrenza religiosa sono cominciate già lo scorso 28 giugno, ma il clou delle manifestazioni, sacre e profane, partirà domani, sabato primo luglio. Alle 18.30 inizierà la recita del Rosario presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore (Sant'Angelo), seguita, alle 19, dalla Santa Messa. Alle 19.45 prenderà il via la processione, accompagnata dall'Associazione musicale Santa Cecilia ‘Banda città di Pianella'.



Alle 21.30 spazio al teatro dialettale con lo spettacolo ‘Lu Sfullamende', della compagnia La Vilocche. A chiudere la serata sarà il cabaret del duo Mario e Valerio in ‘Niente di Serio'.



Le celebrazioni riprenderanno domenica, 2 luglio: la festa, come da tradizione, si sposterà nella chiesa di Santa Maria Allungo, dove si svolgeranno le Sante Messe alle 8.30, alle 10, alle 11.30 e alle 19. Alle 19.45 ci sarà la seconda processione che partendo da Santa Maria Allungo percorrerà San Nicola, Borgo Carmine, di nuovo San Nicola per far rientro nella chiesa di Santa Maria Allungo, sempre accompagnata dall'Associazione musicale Santa Cecilia ‘Banda città di Pianella'.



Alle 21.30 è previsto lo spettacolo con i fuochi pirotecnici e, alle 22 prenderà il via il concerto, di Toto Cutugno, due ore di musica in cui il popolare artista ripercorrerà i suoi brani più noti per infiammare il pubblico. Il concerto e gli spettacoli teatrali, completamente gratuiti, si svolgeranno presso la piazza del mercato coperto.



01/07/2006 8.34