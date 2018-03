Domenica risate nel parco di Villa De Riseis

Domenica 2 luglio alle 21 al parco Villa De Riseis “Finalmente il parco”, la serata conclusiva delle attività invernali di aggregazione con i ragazzi che frequentano il parco.

La manifestazione, che consisterà in due scenette di vita vissuta nel parco e da una piccola storia dell'antica villa De Riseis, vedrà la partecipazione straordinaria di personaggi famosi nel mondo dello spettacolo pescarese e non solo come Ugo Dragotti (regia, interprete, cabaret) e Rolando Borgia (service audio-luci, interprete), ed è realizzata in collaborazione con l'associazione “Ad Hoc”.

«Nonostante i diversi mesi in cui Villa De Riseis è stato chiuso per ristrutturazione – spiegano gli organizzatori - le attività di aggregazione e di prevenzione previste dalla legge 285 del 97 nell'ambito del progetto “A piedi nudi nel parco” sono continuate senza soluzione di continuità. Appoggiandosi ad una sala messa a disposizione dal parroco della chiesa di Sant'Andrea, infatti, per tutto l'inverno i nostri operatori hanno elaborato con i ragazzi un piccolo copione sulla storia della Villa De Riseis. Una volta riaperto il parco, quel copione si è trasformato in una scena teatrale che altri ragazzi hanno provato ad interpretare E' nato uno spettacolo molto simpatico grazie alla collaborazione delle associazioni che frequentano il parco».

L'associazione “Ad Hoc”, che idea psicodrammi "ad hoc" per ragazzi in situazione di disagio sociale e psicologico e a scopo preventivo, ha aiutato gli organizzatori nella scenografia.

Ugo Dragotti, attore di Pescara per la sua inesauribile comicità e per la sua somiglianza con Gigi Proietti di cui è amico e interprete, ha dato una mano nella realizzazione delle scenette e si esibirà con le sue gag.

Interverrà, infine, anche Rolando Borgia, l'artista pescarese che si è imposto nel mondo dello spettacolo con la cultura e le tradizioni musicali napoletane.

