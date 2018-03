Il convegno. "Salute e Benessere, Medicina preventiva nella donna"

Un convegno dedicato alla cultura della prevenzione sanitaria, pensando soprattutto alla donna, portatrice di tale filosofia all'interno della famiglia stessa.

E' quello che si svolgerà oggi, venerdì 30 giugno, a partire dalle 16.30, presso la Sala ‘Di Giacomo' di Palazzo Baldoni, a Montesilvano, organizzato dall'Ufficio Progetti Donna, diretto dalla consigliera Paola Sardella, delegata della Commissione Pari Opportunità.

«Abbiamo voluto dedicare una giornata alla donna – ha spiegato la consigliera Sardella -, affrontando il suo mondo dal punto di vista sanitario, con tutte le sue necessità ed esigenze. Anche perché, parlare alla donna, significa parlare a tutta la famiglia proprio per il ruolo speciale di moglie, madre, figlia che la donna riveste nella società».



I lavori, domani, saranno aperti dalla consigliera Sardella, dal sindaco di Montesilvano Enzo Cantagallo, da Dino Norscia, Presidente dell'Azienda sociale ‘Deborah Ferrigno' e dall'assessore Gianni Bratti.

Seguiranno gli interventi del dottor Antonio Antico, direttore di Chirurgia Vascolare dell'ospedale regionale della Valle d'Aosta, che affronterà le tematiche de ‘L'insufficienza venosa degli arti inferiori'; il dottor Paolo Mascellanti, specialista in ostetricia e ginecologia dell'Ospedale civile di Pescara, che relazionerà su ‘Qualità della vita e salute della donna'. Infine il dottor Angelo Scioli, specialista in Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva della Clinica ‘Stella Maris' di San Benedetto del Tronto, che parlerà di ‘Oltre la prevenzione – Attualità in chirurgia estetica'.



30/06/2006 8.53