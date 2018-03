Al via l’edizione 2006 de "L’Antico nel Porto"

Domani, giovedì 29 giugno nel Porto Turistico “Marina di Pescara” si terrà la cerimonia di inaugurazione della III edizione de “L'Antico nel Porto”, rassegna d'antiquariato di pregio e collezionismo.

L'orario d'inizio della cerimonia è stato posticipato dalle ore 19:00 alle ore 20:00, tenuto conto delle attuali condizioni climatiche.

La mostra che si svolgerà, come consuetudine, presso il “Marina di Pescara” sino a lunedì 3 luglio, sarà aperta al pubblico dalle ore 18:00 alle ore 00:30.

«La rassegna», spiegano gli organizzatori, «cresce di anno in anno ed ha raggiunto, per questa terza edizione, la presenza di ben sessanta espositori tra antiquari e raffinati collezionisti, accuratamente selezionati. Gli espositori giungono, infatti, da trenta città diverse del centro e nord Italia e daranno vita con i loro straordinari pezzi ad una edizione ancora più ricca ed articolata rispetto alle precedenti. La rassegna si avvale della collaborazione di Gianni Brandozzi esperto d'arte ed antiquario».

Accanto ai prodotti d'antiquariato “tradizionali” il pubblico potrà ammirare numerose “chicche”: una selezione d'antiche mappe e vedute di Città dell'Abruzzo, del Regno di Napoli e dello Stato Pontificio dal XVI al XIX secolo; alcune tele di Michetti e Celommi; mobili e suppellettili di antiche osterie; una piccola mostra di bottiglie di vini e liquori da collezione dal 1815 al 1950; preziosi orologi del passato; e tante altre rarità.



28/06/2006 10.19