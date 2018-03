Sono abruzzesi i nuovi campioni italiani di salsa cubana

LANCIANO. Si chiamano Emanuele Feola e Daniela Pasquini. Hanno sbaragliato la concorrenza di altre 92 agguerritissime coppie.

Da una settimana i nuovi campioni nazionali di salsa, il famoso ballo proveniente dai Caraibi sono abruzzesi.Si chiamano Emanuele Feola 26 anni di Fossacesia e Daniela Pasquini, 24 anni di Lanciano.Il 16 giugno scorso si sono aggiudicati la medaglia d'oro classe A della Federazione Italiana Danza Sportiva, risultando così i migliori "salseros" d'Italia.I due ballerini sono stati incoronati a Foligno dove si giocavano il posto con altre 92 coppie della massima classe di competizione di danze Caraibiche.I due fanno coppia anche nella vita. Emanuele è un rinomato Windsurfer della costa dei Trabocchi nonchè apprezzato esperto d' informatica assieme alla sua dolce metà Daniela responsabile del Centro estetico di una famosa palestra di Lanciano.La coppia si era già distinta l'anno scorso, nella categoria B2, classificandosi al secondo posto nel Campionato Italiano e vincendo il circuito di Coppa Italia di Danze Caraibiche.Alla premiazione erano presenti, sia come giudici che come spettatori I migliori salseros del mondo come Alberto Valdes, Tomasito Santamaria, Eloy Leyva,. Septimo Imenez, David Stortini, Mirko Stefio, Katia Aponte, Teresa Castagneda, Niovis Soto e tanti altri nomi noti dell'ambiente.Alla gara hanno partecipato circa 92 coppie provenienti da molte regioni italiane. La competizione si è svolta in otto selezioni che hanno portato sette coppie in finale.23/06/2006 13.09