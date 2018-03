Britti e Bennato ad Agosto a Sulmona

SULMONA. Si chiuderà a Sulmona in piazza Garibaldi, il prossimo 29 agosto, il tour con cui Alex Britti ed Edoardo Bennato stanno attraversando l'Italia dallo scorso 16 giugno, quando la carovana è partita da Trapani. Il tour è il risultato “on stage” della scoppiettante collaborazione tra i due artisti, innamorati del blues e del rock'n'roll sebbene appartengano a due generazioni diverse, e che si è inizialmente concretizzata nel singolo “Notte di mezza estate”, presentato per la prima volta durante l'ultimo concerto del 1 maggio, a Roma.

L'inedita coppia è protagonista, dunque, di una delle tournée più interessanti dell'anno: Britti e Bennato si scambieranno canzoni del loro repertorio e regaleranno al pubblico anche alcuni imperdibili duetti, tra cui la già citata “Notte di mezza estate”, che oltre ad aver sancito la loro unione artistica si sta affermando come il tormentone dell'estate 2006.

L'incontro tra Edoardo e Alex nasce dal piacere di condividere il proprio talento, realizzando quel genere di collaborazioni che sono il sale della musica. I percorsi dei due musicisti si erano già incrociati qualche mese fa, ed erano andati via via intensificandosi: sotto un certo punto di vista, si può dire che questo tour non sia altro che il culmine di una “simpatia” reciproca che lega a doppio filo i due bluesmen.

Nell'ultimo disco di Edoardo Bennato, “La fantastica storia del pifferaio magico”, Britti aveva suonato la chitarra nel brano “Ogni favola è un gioco”, mentre Bennato era stato ospite durante il concerto tenuto da Britti all'Auditorium Pio di Roma.

Ancora insieme, i due hanno offerto un assaggio della loro tournee al programma tv di All Music “Free Music Live”, nella puntata trasmessa il 10 maggio: nella location dell'Alcatraz di Milano, Britti e Bennato hanno scelto una scaletta di 13 pezzi, composta dal duetto e da 6 brani di ciascun artista. Come detto, una cosa molto simile avverrà durante i loro show dal vivo.

C'è una curiosità che calza a pennello con l'appuntamento di Sulmona: Britti può vantare un legame con il contesto musicale abruzzese.

Il chitarrista romano appare, infatti, anche in un brano di “Sglobal”, l'ultimo cd del cantautore pennese Mimmo Locasciulli.

Tornando al concerto di piazza Garibaldi, Edoardo e Alex saranno accompagnati sul palco da Gennaro Porcelli (chitarra), Fabrizio Sciannameo (basso), Fabrizio Fratepietro (batteria), Carlo Di Francesco (percussioni), Ernesto Vitolo (hammond), Loris Malaguti (dj), nonché dalle coriste Gabriella Scalise e Claudia Arvati.



Massimo Giuliano 20/06/2006 9.37