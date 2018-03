Il regista abruzzese Di Mattia in un film corale ambientato in Puglia

Il regista abruzzese Germano Di Mattia inizierà le riprese del mini film ambientato in Salento tra pochi giorni. Di Mattia è l'unico regista italiano a partecipare al progetto corale.La pellicola, che si inserisce nel progetto "Salento: 5 Storie, 5 Registi" per il quale registi provenienti da Stati Uniti, Germania, Brasile, Italia e Finlandia/Giordania racconteranno 5 storie ambientate in Puglia , è prodotta da Luigi Campanile per la Cinesalento e sarà interpretata da due star internazionali.La storia che sarà narrata dalle immagini di Di Mattia parla di una ragazza del Sud divisa tra sogno e realtà, tormentata dai chiacchiericci di paese e da un amore impossibile per un ragazzo extracomunitario.E' previsto per l'estate l'inizio delle riprese e si mantiene dunque il riserbo per i nomi dei protagonisti.«Un'occasione per internazionalizzare il Salento - dichiara Luigi Campanile, direttore e produttore della CineSalento - e nello stesso tempo 5 modi diversi di vederlo e interpretarlo».Le storie selezionate e di prossima produzione sono: "La Rosa Blu" di Germano Di Mattia (Italia), "Il Santo di Carolina", Freitas Da Cunha (Brasile), "Il pescatore che non riusciva a dormire" di Simon Jocker (Germania) e "Il Circo a Mezzanotte " di Alexandra Soinen (Finlandia/Giordania). Tutti e cinque i corti oltre a partecipare nei maggiori festival internazionali, saranno distribuiti in DVD in Italia e negli Stati Uniti.Germano Di Mattia (www.germanodimattia.it) è stato insignito del riconoscimento del Premio emigrazione italiani nel mondo 2005, ha vinto il salento film festival2005 con il suo documentario "Valigie di cartone the italian dream" e sempre nel 2005 risulta tra i vincitori della rassegna Spazio Abruzzo organizzato dal premio Flaiano di Pescara.19/06/2006 15.51