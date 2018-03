Concorso fotografico nella Riserva dei Calanchi di Atri

Il tema del concorso è “Paesaggio ed attività rurali” e la data di scadenza per la presentazione delle foto è fissata al 29 giugno 2006.

Il WWF Abruzzo e la Riserva regionale naturale dei Calanchi di Atri hanno lanciato un concorso fotografico aperto a tutti i fotografi, professionisti e non professionisti.

Ogni fotografo potrà presentare al massimo due opere e tutte le foto – a colori o in bianco e nero – dovranno essere scattate nell'Oasi naturalistica o nelle immediate vicinanze.

Sono previsti premi in buoni-spesa per attrezzature fotografiche per i primi tre classificati e tutte le foto pervenute saranno utilizzate per una mostra che si terrà ad Atri ad agosto.

Il bando del concorso, con allegata la scheda di partecipazione, può essere scaricato dal sito del WWF Abruzzo www.wwf.it/abruzzo.



“Si tratta di un'ulteriore iniziativa per rafforzare l'immagine della nostra Oasi”, dichiara Dante Caserta, Presidente WWF Abruzzo. “Il concorso rappresenta poi un nuovo momento del progetto “Colture e culture nella Riserva dei Calanchi di Atri” che il WWF sta portando avanti grazie ad un finanziamento della Regione e del Comune di Atri: stiamo lavorando per fare in modo che l'agricoltura nella riserva di Atri sia sempre più amica dell'ambiente e che l'agricoltura di qualità, tradizionale e biologica, diventi un elemento caratterizzante di questa area naturale protetta”.



19/06/2006 12.10