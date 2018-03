L'AQUILA. Una serie di manifestazioni culturali in attesa della Perdonanza celestiniana

Continuano gli appuntamenti di “Aspettando la Perdonanza”.



Domani 14 giugno, alle ore 21 all'interno del cortile di palazzo Margherita, prende il via la rassegna “I concerti a palazzo Margherita”. L'esordio avrà come oggetto un omaggio a W. A. Mozart: ottetto di fiati – Serenata n.11 in Mi b Magg. – Le nozze di Figaro – La Clemenza di Tito – Il flauto magico.



Venerdì 16 giugno, sempre alle ore 21, al Teatro Sant'Agostino si svolgerà “Cinema serenade” – Fantasia su temi da films – Orchestra Sinfonica Abruzzese. Cinema di Broadway – G. Cervi – R. Benigni. Direttore L. Di Giandomenico.





13/06/2006 13.40