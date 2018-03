Oggi a Pianella ‘Riscopriamo le antiche tradizioni’

Si svolgerà oggi, sabato 10 giugno, a partire dalle 9.30, presso il nuovo campo sportivo comunale di Pianella, la manifestazione ‘Riscopriamo le antiche tradizioni', promosso dall'amministrazione municipale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII° e il Consiglio d'Istituto.

«L'iniziativa – ha spiegato il sindaco Giorgio D'Ambrosio – è stata appositamente organizzata in occasione dell'ultimo giorno di scuola per regalare ai nostri studenti una giornata di festa, ma anche di cultura e di apprendimento, dedicando l'evento alla riscoperta delle antiche tradizioni della nostra terra, imparando quali erano i giochi dei propri nonni, quali i piatti più semplici delle nostre cucine e soprattutto gli antichi mestieri artigianali».

Alla manifestazione prenderanno parte gli studenti delle scuole medie di Pianella, Moscufo e Cerratina i quali verranno coinvolti in giochi, oggi abbandonati nel dimenticatoio, come il tiro alla fune, la voca, la corsa con i sacchi, rubabandiera, biglie, il gioco della pignata (di plastica) e la corsa di monopattini in legno.

I momenti di gioco si alterneranno a spettacoli musicali con balli e canti. Inoltre, per l'intera giornata resteranno allestiti stand per l'esposizione dei prodotti tipici della tradizione culinaria pianellese, la mostra di antichi mestieri e i laboratori sulle attività di ricerca didattica effettuate dai ragazzi durante l'anno scolastico, proprio sulla riscoperta delle tradizioni storiche.

«Alla giornata – ha aggiunto l'assessore delegato Ademaro Crisante – parteciperanno anche i nonni degli studenti che riproporranno alcune fasi di vecchie lavorazioni artigianali, mostrando come si realizzano canestri, cimentandosi nell'arte del ricamo, e facendo da ‘Ciceroni' lungo il percorso della mostra dei vecchi oggetti. E sempre i nonni saranno i protagonisti di un concerto musicale finale, armati di chitarre e violini».



10/06/2006 8.00