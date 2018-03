Piccoli attori crescono. Al via a Torre de’ Passeri "Teatro insieme"

Piccoli attori crescono. Sono i giovanissimi allievi dalla Scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Torre de' Passeri, che anche quest'anno si improvviseranno simpatici interpreti di teatro per la quinta edizione della rassegna “Teatro insieme”.

A partire da questa sera e fino a sabato 10 giugno, gli allievi daranno vita ad una tre giorni intensa e divertente che li vedrà cimentarsi in pezzi per lo più satirici, in una rassegna vivace ed agile studiata per avvicinare i bambini al teatro. “Nata dalla collaborazione tra l'Istituto comprensivo e il Comune di Torre de' Passeri – ha dichiarato l'assessore alla Pubblica Istruzione Oriana Gizzarelli -; “Teatro insieme” è frutto del lavoro di insegnanti e specialisti, che nel corso dell'anno hanno trasmesso agli allievi i primi rudimenti della recitazione”. Con l'ausilio di docenti, attori e genitori, infatti, i ragazzi hanno allestito le scenografie, confezionato i costumi e mandato a memoria le battute.

Per il sindaco di Torre de' Passeri, Antonello Linari «attività come questa non possono che essere accolte con plauso ed approvazione. Gli allievi hanno mostrato di amare il teatro e si sono impegnati molto per la buona riuscita delle rappresentazioni. Il mio ringraziamento – ha concluso Linari - va al corpo docente e non docente e ai genitori degli alunni per aver coadiuvato con pazienza e professionalità l'intera kermesse».

Si parte allora questa sera con “L'arca di Noè” (I B), “La storia di Ciripì e Ciripò” (I A), “Il bosco degli gnomi” (II B), “Niente panico bambini” (IV A), per continuare domani con “Attenti al semaforo” (III A e III B) e “I capelli del diavolo” (IV B) e concludere sabato 10 con “La gabbanella e il gatto” (II A) e “Il sogno del principe Damian” (V A e V B).

Tutti gli spettacoli andranno in scena a partire dalle 20.30 presso la Palestra della Scuola Media di via Dante Alighieri. Ingresso libero.



08/06/2006 12.05