Festival Letterario Lib[e]ri: cinque giorni d’arte

TERAMO. Parte mercoledì 14 giugno l’evento organizzato dall’associazione Culturale Empatia.



Tutti gli eventi del Festival letterario Lib[e]ri si svolgeranno presso i Giardini del Palazzo della Provincia di Teramo (in caso di pioggia o altro imprevisto che non consenta l'uso dei giardini del palazzo della Provincia, la manifestazione si terrà presso la Sala Polifunzionale della Provincia). L'ingresso è gratuito. Ecco nel dettaglio tutto il programma.



Mercoledì 14 giugno

Ore 17:00 - "Moravia. Una vita controvoglia": conferenza di Renzo Paris.

Introduce Simone Gambacorta

Ore 19:00 - "Letteratura dell'ibridazione e Letteratura della migrazione":

gli scrittori Gabriella Kuruvilla e Gianni Paris presentano l'antologia "Pecore nere" (Laterza) e il romanzo "Mare nero" (Edizioni dell'Arco).

Intervengono Germana Goderecci, Anna Fusaro, Erika Marcelli.



Giovedì 15 giugno

Ore 17:00 - "Una scrittrice d'Appennino": Emilia Bersabea Cirillo presenta il romanzo "L'ordine dell'addio" (Diabasis).

Introduce Tania Bonnici Castelli.

Ore 18:30 - "John Fante. Un uomo che scriveva libri": conferenza di Emanuele Trevi e Alessio Romano.

Introduce Simone Gambacorta



Venerdì 16 giugno

Ore 17:00 - "Confusioni": performance artistica per pianoforte e tela di Lorenzo Paesani e di Giovanni Cardelli

Ore 18:00 - "Autori a confronto": Michele Ainis e Oliviero Beha presentano i libri "Vita e morte di una Costituzione" (Laterza) e "Trilogia della censura" (Avagliano). Seguirà una tavola rotonda con gli autori sul tema "Libertà d'informazione e censura".

Modera Antonio D'Amore.



Sabato 17 giugno

Ore 17:00 - "Parole di poeta": Tino Di Cicco presenta la raccolta di versi "Il tempo pieno e il nulla" (Moretti & Vitali).

Introduce Simone Gambacorta.

Ore 18:30 - "Raccontare il crimine": gli scrittori Cristiano Armati e Yari Selvetella presentano il libro "Roma criminale" (Newton Compton).

Intervengono Maria Cristina Giannini, Mauro Smocovich, Sabina Marchesi.

Modera Igor De Amicis.

Ore 21:30 - "La poetica del punk": Federico Fiumani presenta il libro "Dov'eri tu nel '77?" (Coniglio Editore).

Introducono Cristiano Armati e Manuel Graziani. Seguirà il reading-concerto "Confidenziale" di Federico Fiumani.



Domenica 18 giugno

Ore 18:00 - "Forme di resistenza nel pensiero, nel cinema, nella

letteratura": tavola rotonda con Filippo Lanci, Leonardo Persia, Antonio Roberti, Marco Tornar. Modera Simone Gambacorta.

Ore 21:30 - "Il mio primo dopoguerra. Cronache sulle macerie: Berlino Ovest, Beirut, Mostar": Massimo Zamboni presenta il libro "Il mio primo dopoguerra"

(Mondadori). Introduce Paolo Marini. Seguirà il reading-concerto di Massimo

Zamboni e Marina Parente.





07/06/2006 10.09