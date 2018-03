I finalisti del "Premio Pescara" e la personale di Matteo Basilè

Dopo il successo della prima sabato 27 maggio si è aperta la seconda edizione della mostra/concorso “Premio Pescara”, intitolata quest'anno UTOPIA con un ospite d'eccezione: Matteo Basilè che per la prima volta presenterà una sua mostra personale a Pescara. Probabilmente non tutti sanno che Basilè è il diretto discendente dei Cascella. Infatti Basilè sta per Basilio ossia Basilio Cascella, capostipite della nota famiglia d'artisti pescaresi, al quale Matteo ha voluto rendere omaggio.



Le opere presentate da Matteo giungeranno direttamente dalla galleria Guidi e Schoen di Genova dove sta per concludersi l'ultima mostra dell'artista :“No Man's Land” il nuovo viaggio che Matteo Basilé affronta nella terra di nessuno, riportandone testimonianza attraverso dei ritratti capaci di raccontare l'ambiguità e la brutalità di caleidoscopiche realtà umane.

Miscelando personaggi, situazioni e iconografie inconsuete Basilé propone immagini intense, dimostrando ancora una volta come i confini tra culture e società si fanno sempre più impercettibili. I suoi acrobatici esperimenti visivi rispecchiano una profonda memoria storica e un'attenta coscienza dell'esperienza contemporanea. Sguardi profondi e sentimenti uniti ad un approccio fortemente intellettualizzato, diventano vetrina di una possibile realtà, seppur disorientante.



In mostra non ci saranno solo gli ultimi lavori di Basilè ma anche alcuni meno recenti, tra i quali “UTOPIA” .



Al fine di valorizzare l'arte contemporanea e incoraggiare nuove leve artistiche, nelle altre sale del Museo verranno presentate le opere dei 45 finalisti del concorso nazionale “Premio Pescara” suddivise nelle tre categorie: pittura, fotografia e videoarte. Anche i partecipanti hanno raccontato la loro “utopia”.

«Il premio è stato ideato dal Ci.r.c.a. (Circoli ricreativi culturali associati) e realizzato nella fattispecie dall'associazione “Attraversarte” entrambi branche del Semper Fidelis Luci addette alle manifestazioni culturali ed alle attività sociali», ha spiegato Lorenzo Valloreia reggente del movimento. «Il Presidente regionale del “Circa”, il signor Carlo Sprecacè, è un noto esponente del nostro movimento politico», ha aggiunto Valloreia, «ed il Presidente di “Attraversarte” è il signor Marco Forconi, già federale del SFL per la Provincia di Pescara. La mostra realizzata grazie al notevole contributo di soggetti privati e del Comune di Pescara, è stata curata in ogni suo dettaglio da: Marta Martella, Erica Di Febo e Marzia Renzetti. Tale manifestazione ha lo scopo, come d'altronde è consuetudine nel Semper Fidelis Luci, di dare spazio e visibilità a giovani talenti, e s'inserisce in un quadro più complesso di penetrazione da parte del nostro movimento all'interno della società civile, come già iniziato con la nostra squadra di Calcio a 5 classificatasi quarta nell'11° campionato invernale dell'Unicentro o dei tanti “Tour vacanzieri” che il Circa organizza per intrattenere i propri iscritti».



Il 10 Giugno alle 21.00 una giuria selezionata, composta da critici, galleristi e artisti, assegnerà i premi ai vincitori del concorso ( uno per ogni categoria con i rispettivi premi mensione).



La giuria è Composta da :

Ass. Adelchi De Collibus

Prof. Matteo Chini

Matteo Basilè

Franco Summa

Luca Di Marco

Enzo De Leonibus



I finalisti del concorso sono:



FOTOGRAFIA





Barbara Agreste



Andrea Appolloni



Alessandra Baldoni



Andrea Buccella



Roberto Cavalli



Jacopo Coccia



Gilberto De Berardis



Francesco Di Febo



Noemi Fabiano



Annarita Gaeta



Antonella Mercati



Camilla Micheli



Mattia Santini





PITTURA



Loredana Cacucciolo



Roberto Capuzzo



Roberta Conti



Andrea De massis



Marino Ficola



Fosca



Serge Gualini



Andrea Marasca



Elena Marchionni



Alessandro Rietti



Flavia Robalo



Pasquale Sanseverino



Andrea Spinozzi



Imma Visconti



Sandro Vernamonte



VIDEO



Andrea Boffa



Ercole Coruzzi



Philippe Deleisegne



Francesca De Rubeis



Paolo Durandetto



Rocco Gentile



Malandra&Cardone



Pier Paolo patti



Sara Zanoni





Il Premio Pescara si concluderà domenica 11 Giugno.





05/06/2006 11.47