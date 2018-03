Riparte l’estate del Parco dei Cigni di San Giovanni Teatino

Sabato 3 giugno è il giorno del party d'apertura della discoteca Parco dei Cigni di San Giovanni Teatino, un'oasi da 6metri quadrati immersa nel verde tra ruscelli infuocati e un lago fiabesco. La discoteca, sotto la Gestione Eventi, lancia la sua novità per l'estate 2006: Cena Live & Disco con formula Mangia & Balla a 20 euro.

L'orario d'apertura è dalle 21 alle 24.

La novità artistica più importante è lo spazio per i concerti live.

Direttore artistico del Parco dei Cigni è ancora Alex Anconitano, affiancato da Mario Michelucci. Per l'evento del 3 giugno, si punta tutto sullo spettacolo con l'esibizione di barman professionisti dell'American Bartender di Riccione, lo show dell'Accademia degli Artefatti e le installazioni artistiche dei Ki Creatures. L'animazione per la prima notte è quella del Pascià di Riccione.

Ma al Parco dei Cigni, l'estate è lunga e i nomi già certi sono: i deejay Claudio Coccoluto e Tommy Vee, il tronista Francesco Arca e la Gatta Nera Ainette Stefens.

Altra curiosità, l'aereo spuntato all'ingresso della discoteca. Ha una apertura alare di 20 metri.



31/05/2006 16.22