C’era una volta (e c’è ancora) Sergio Leone: 8 giorni per ricordarlo

Dal 1° al 7 giugno a Pescara, al Museo delle Genti d'Abruzzo, vi sarà una mostra sul regista Sergio Leone. L'evento prevede una serie di incontri, di testimonianze, dove ospiti saranno a vedova del regista Carla Leone, Gianni Minà, Tonino Valerii, Enrico Magrelli, Luca Verdone, Carlo Leva, Luca Morsella,Giulio D'Amicone e Giuliano Di Tanna. Vi sarà un collegamento in diretta con Hollywood Party su RadioTre il 1 giugno.Questo il programma: alle 17, inaugurazione della Mostra su Sergio Leone, presso l'Auditorium Petruzzi.Alle 18:30 tavola rotonda con Tonino Valerii e Carlo Leva (moderatore Giuliano Di Tanna).Il 2 giugno, alle 17, apertura della Mostra. Alle 17, tavola rotonda con Gianni Minà e Enrico Magrelli e proiezione del documentario "C'era una volta il cinema" di Gianni Minà.Alle 19:00 collegamento con Hollywood Party in diretta su Radio Tre. Alle 20:40 proiezione Multisala Cinema Teatro Massimo di “Per un pugno di dollari.Alle 22:40 proiezione Multisala Cinema Teatro Massimo di “Il Colosso di Rodi”.Il 3 giugno, alle 17, apertura della Mostra.Alle 17:30 in esclusiva: proiezione nelle Sale del Museo della conferenza tenuta da Sergio Leone con gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia a metà degli anni '80.Alle 20:40 proiezione Multisala Cinema Teatro Massimo di “Per qualche dollaro in più”.Il 4 giugno, alle 17, apertura della MostraAuditorium Petruzzi.Alle 17:30 incontro con Luca Morsella e Carla Leone e a seguire proiezione del documentario "I sogni nel mirino" di Luca Morsella.Alle 20:40 proiezione Multisala Cinema Teatro Massimo di “Il buono, il brutto, il cattivo”.Il 5 giugno, alle 17:00 apertura della Mostra.Alle 17:30 incontro con Luca Verdone e proiezione in esclusiva della trasmissione televisiva "C'era una volta Sergio Leone" a cura di Luca Verdone e Tatti Sanguineti.Alle 20:40 proiezione Multisala Cinema Teatro Massimo di “C'era una volta il west”.Il 6 giugno, alle 17:00 apertura della MostraAuditorium Petruzzi.Alle 17:30 incontro con Fabio Santini e Giulio D'Amicone.Alle 20:30 spettacolo teatrale "C'era una volta il Cinema” "Viaggio dietro le quinte dei film di Sergio Leone" di e con Fabio Santini.Alle 22:40 proiezione Multisala Cinema Teatro Massimo di “Giù la testa”.Il 7 giugno Museo delle genti d'Abruzzo alle 17:00 apertura della Mostra.Alle 18 tavola rotonda con Roberto Donati e Gianni Di Claudio.Alle 20:40 proiezione in DVD di “C'era una volta in America”29/05/2006 13.35