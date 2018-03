"Echi della terra" il progetto teatrale di valorizzazione della Val Vomano

Una rassegna teatrale intitolata “Echi dalla Terra”.

L'iniziativa si inquadra nel percorso di valorizzazione del territorio della media valle del Vomano che i comuni di Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio e Cermignano hanno avviato nel 2002 attraverso un accordo di programma denominato 4C, “Cambiamento Condiviso e Consapevole per la Competitività del territorio”, attuato dall'Associazione Itaca.

La proposta è sviluppata con “il Rogo”, un'Associazione culturale non lucrativa di utilità sociale che si occupa della ricerca di una identità linguistica nel campo teatrale e della diffusione della qualità artigianale del teatro.



Programma della rassegna

31 Maggio 2006 - Gente dell'ultima terra, c/o centro culturale ST@RT - Castelnuovo

Ore 10 incontro con gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Castellalto

1 Giugno 2006 - Sogno d'amore, c/o sala consiliare- Comunità Montana zona N – Cermignano,

ore 10 incontro con gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cellino

2 Giugno 2006- Sogno d'amore ore 21.00, c/o chiesa dei SS. Pietro e Andrea, Borgo di Castelbasso

3 Giugno 2006- Gente dell'ultima terra, ore 21 c/o Chiesa di Santo Spirito - Cellino Attanasio

I love you istallazione di Ivan Barlafante – chiesa di S. Antonio - Cellino Attanasio

4 Giugno 2006 - Sogno d'amore ore 21- Palazzo De Berardinis – Canzano

I love you istallazione di Ivan Barlafante - Palazzo De Berardinis – Canzano

6 Giugno 2006 - Gente dell'ultima terra ore 21- Palazzo De Berardinis – Canzano



