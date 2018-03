1° concorso nazionale pianistico "Citta' di Avezzano"

L'Associazione Culturale “Giano” organizza la 1° edizione del Concorso Nazionale Pianistico “Città di Avezzano”.

Il concorso è aperto ai giovani pianisti italiani o della Comunità Europea, residenti in Italia, con lo scopo di promuovere e divulgare la cultura musicale e di incoraggiare i giovani allo studio, dando un valido contributo alla conoscenza storico - culturale della città di Avezzano e del suo territorio. Il concorso è pubblico. Alla prova finale saranno ammessi massimo 6 partecipanti che avranno a disposizione massimo 30 minuti, con programma diverso dalle eliminatorie.

Le prove si svolgeranno dall'08.06.2006 all'11.06.2006 presso il Castello Orsini Colonna di Avezzano. Il calendario delle prove verrà reso noto a partire dal 03.06.2006. I candidati potranno informarsi presso la segreteria del Concorso telefonando alla Segreteria Organizzativa del concorso cell.:340-9110620, oppure all'Ufficio Cultura del Comune di Avezzano ai numeri 0863-501245-70 I Candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento nell'ora e nel giorno prefissati. A discrezione della Direzione Artistica i ritardatari saranno ammessi solo per comprovati motivi.

La Commissione giudicatrice è composta da note personalità del campo musicale. I componenti non possono presentare propri allievi.

I giudizi della Commissione sono insindacabili, inappellabili e definitivi. La Giuria si riserva la facoltà di interrompere l'esecuzione oppure chiedere la ripetizione di un brano eseguito; si riserva inoltre la facoltà di non assegnare i premi laddove il livello della prova non risultasse adeguato.

Il giudizio della Commissione sarà espresso in voti da 1 a 100, tenendo presente la tecnica, il temperamento, e l'interpretazione. Le domande di iscrizione al Concorso dovranno essere compilate utilizzando la scheda annessa al bando e dovranno essere inviate con posta prioritaria entro e non oltre il 26 maggio 2006.



24/05/2006 8.26