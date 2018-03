Partono i seminari teatrali de "Il fiume e la memoria"

Parte la seconda edizione di “Seminari in cantiere”.



L'iniziativa, organizzata dal festival “il Fiume e la Memoria”, ideata lo scorso anno per presentare l'allora nascente Cantiere Teatrale, è costituita da un ciclo di seminari teatrali, diretti dall'attore Milo Vallone, che si terranno nei mesi di maggio e giugno presso lo spazio teatrale in Via Sallustio, a Pescara.

Questi i quattro appuntamenti di significativo rilievo che costituiscono il ciclo “Seminari in Cantiere”:





Da venerdì 26 fino a domenica 28 Maggio

“Commedia dell'Arte”

Tenuto da Maurizio Sborgia



Il workshop sarà incentrato sulla storia delle maschere e sul loro significato



Ven 26: 16/20

Sab 27: 9/13 – 16/20

Dom 28: 9/13 – 16/20



Da giovedì 1 fino a domenica 4 Giugno

“Scrittura di scena e drammaturgia d'attore”

Tenuto da Fausto Costantini



Il workshop sarà incentrato sulla stimolazione della fantasia dell'attore di “riscrivere il copione”.



Gio 1: 16/20

Ven 2: 16/20

Sab 3: 16/20

Dom 4: 16/20



Da venerdì 16 fino a domenica 18 Giugno

“Workshop di canto”

Tenuto da Giulia Martella



Il corso di canto sarà incentrato partendo dalla teoria, tecnica vocale e pratica su repertorio gospel



Ven 16: 18/21

Sab 17: 10/13 –16/19

Dom 18: 11/13 – 16/20



Da venerdì 29 Giugno fino a sabato 01 Luglio

“Teatro d'attore”

Tenuto da Stefano Angelucci



Obiettivo del workshop sarà realizzare un laboratorio teatrale per allievi-attori capace di far crescere il livello di socializzazione tra gli stessi e una conoscenza maggiore delle possibilità espressive del proprio corpo – voce.



Tra i partecipanti di questo seminario saranno selezionati gli attori per la messinscena estiva dello spettacolo “L'Ispettore” da Gogol



Ven 29: 16/20

Sab 30: 16/20

Dom 01: 16/20



I seminari, aperti a coloro che ne faranno richiesta, si terranno presso il Cantiere Teatrale, via Sallustio 19, Pescara

Per informazioni e iscrizioni: Tel. e fax: 085/45.49.2.49 - info@ilfiumeelamemoria.com



23/05/2006 8.09