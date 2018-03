Il Premio Gassman in prima serata su Sky-Unosat

La serata di premiazione della terza edizione del Premio Gassman, ideato dall'attore abruzzese Milo Vallone e organizzato da Teatranti.com, svoltasi al Teatro Fenaroli di Lanciano ieri 21 maggio, andrà in onda su: SKY – UNOSAT (canale 862) lunedì 22 maggio alle ore 21.00 con replica mercoledì 24 maggio alle ore 12.00.

La cerimonia è stata presentata dal noto volto de “La Vita in diretta” (il programma di Rai uno condotto da Michele Cucuzza) Arianna Ciampoli con l'ausilio di una delle più belle voci del cinema italiano: il doppiatore Roberto Pedicini.

Nel corso della trasmissione interverranno grandi personalità del teatro italiano, protagonisti di questa terza edizione, con dichiarazioni e interviste rilasciate in occasione della consegna del Premio.

Tra gli altri, i vincitori per le varie categorie: gli attori Paolo Ferrari, Isa Danieli, Alessandro Haber, l'autore e attore Davide Enia,. il direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma Antonio Calbi, il commediografo Ugo Chiti, il regista Nanni Garella, il costumista Andrea Viotti, lo scenografo Carmelo Giammello

E poi gli attori Vanessa Gravina ed Edoardo Siravo, Giuseppe Pambieri, Tiberio Murgia, l'ideatore del Premio: l'attore Milo Vallone, il direttore di teatranti.com Filomena Di Zio, il musicista Davide Cavuti, il direttore del Teatro Stabile Abruzzese Federico Fiorenza e il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini.

22/05/2006 10.55