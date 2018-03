Domani a Chieti "la giornata della creatività": artisti in mostra

Anche quest'anno sarà organizzata “La Giornata della Creatività” nell'ambito del progetto Ministeriale, che troverà posto nelle aule scolastiche dell'Istituto Statale D'Arte “N. da Guardiagrele” di Chieti, martedì 23 maggio a partire dalle 9,30.

L'iniziativa ideata per stimolare gli studenti ad esprimere la loro ricchezza espressiva ed artistica, vuole essere un incoraggiamento, un'occasione d'incontro ed una "vetrina" sul territorio per tutte le attività artistiche e creative svolte dagli studenti.

A cominciare dalle 09.30 la giornata sarà ricca di numerose iniziative che prevedono percorsi didattici e la possibilità di visitare le mostre fotografiche e pittoriche allestite per l'occasione.

Alle 10:30 sarà dato spazio alle performances ed alle attività coreografiche degli allievi, mentre alle 12.00 è previsto un incontro con l'intervento del Sindaco Francesco Ricci, l'Assessore alla Cultura del comune di Chieti Carmelina di Cosmo, il Presidente dell'Anfass di Chieti, Gabriella Casalvieri, il Direttore del Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo Dott.ssa Maria Ruggeri ed il funzionario del CSA Dott. Liberatore, il Presidente del Rotare Paolo Rischiatore.

Infine la manifestazione si concluderà con la premiazione dei ragazzi delle scuole Medie nell'ambito dei due concorsi “Acqua bene comune dell'Umanità”- promosso in collaborazione con Il Rotary e “Scopri la tua creatività”.

«La manifestazione - sostiene la dott.ssa Paola di Gennaro, dirigente dell'Istituto -

ha lo scopo di creare una continuità tra la scuola media e l'istituto superiore, offrendo agli studenti la possibilità di conoscere la propria espressività, attraverso i più disparati linguaggi artistici, sia mostrando i risultati dei propri lavori, sia illustrando il proprio percorso artistico».



22/05/2006 8.56