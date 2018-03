"Sushi bar Sarajevo" oggi la presentazione in libreria

PESCARA. Il libro di Giovanni Di Iacovo, una storia ricca colpi di scena e spunti di riflessione, trapuntata da esilaranti microstorie, il tutto retto da una brillante analisi politico-sociale del presente e del prossimo futuro. Domenica la presentazione di "Nodo al pettine, confessioni di un parrucchiere anarchico"

Alle ore 18 .00, oggi, in Piazza Santa Caterina (di fronte alla libreria Primo Moroni) si terrà la presentazione del libro "Sushi bar Sarajevo" di Giovanni di Iacovo.

Interverranno con la lettura di alcuni brani del romanzo l'attrice teatrale Ilaria Cappelluti e l'autore del libro Giovanni di Iacovo

“Sushi bar Sarajevo” è una storia ricca di colpi di scena e spunti di riflessione, trapuntata da esilaranti microstorie, il tutto retto da una brillante analisi politico-sociale del presente e del prossimo futuro.

Tre fratelli si perdono in una terribile notte durante l'assedio di Sarajevo durante la quale i loro destini si intrecceranno con quello di una ricca donna ossessionata dal sogno che legò Guglielmo Marconi a Gabriele D'Annunzio.

Le vicende si articolano in un arco temporale che dalla guerra di Bosnia si sviluppa oltre il presente fino a un futuro prossimo dove l'Europa ha subìto inquietanti mutamenti geopolitici.

E poi ancora: un Grande Fratello che ha luogo in un centro per crudeli esperimenti medici segreti nell'ex Jugoslavia; bizzarre formazioni terroristiche come gli artisti della Falange Armata Concettuale, che lanciano la loro offensiva alle Democrazie Centrali; un popolo gaudente autosegregatosi in un'immensa città-ipermercato chiamata Mall Ville. Sullo sfondo, l'ultima puntata di un talk show globale, orchestrato con cinismo da un presentatore estroso e torbido.

Domenica 21 maggio alle ore 18 .00 sempre in Piazza Santa Caterina la presentazione del libro "Nodo al pettine - confessioni di un parrucchiere anarchico"

di Gianluca Mercadante



All'interno della presentazione saranno letti dei brani del libro

accompagnati dalle sonorità di Globster dj.

Gianluca Mercadante, è nato nel 1976 a Vercelli, dove alterna l'attività di parrucchiere a quella di critico letterario. Dopo l'esordio come scrittore con racconti nelle antologie Città violenta e La donna nel ritratto (Addictions), ha pubblicato Il banco dei somari (NoReply) e McLove Menù (Stampa Alternativa), vincitore del premio letterario "Parole di sale" nel 2001.



19/05/2006 10.43