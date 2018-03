Internet diffonde la castità…ah, no… è solo pubblicità

“Amo Laura ma aspetterò fino al matrimonio”. E’ il titolo e il ritornello molto orecchiabile di una simpatica canzone spagnola, cantata dagli “Happyness”, un gruppo di 4 giovani “morigerati” che ricordano nel loro abbigliamento e nelle loro movenze i giovani degli anni 60.

Cantano e ballano, ma soprattutto cercano di diffondere un importante principio: quello della castità.«Giovane», recita il testo, «ricorda che l'amore nasce dal rispetto, che non c'è niente di più bello in una coppia che saper aspettare insieme quel momento meraviglioso che è la consumazione dell'amore».La canzone è sbarcata su internet ed è diventata in poche settimane un fenomeno senza precedenti (700 mila persone l'hanno scaricata in soli 10 giorni). Inizialmente nessuno aveva capito cosa si nascondesse dietro quel video.Pochi avevano intuito che non esisteva alcuna associazione “Nuevo Renacer” (Nuova Rinascita, per una gioventù senza macchia), che aveva tanto di sito internet www.nomiresmtv.com. “No mires Mtv” ovvero “Non guardare Mtv” la televisione musicale più seguita dai giovani di tutto il mondo.In realtà il video e il sito sono proprio il frutto di una geniale campagna pubblicitaria commissionata dalla stessa Mtv spagnola e creata dall'agenzia TiempoBBDO (www.tiempobbdo.com ) .L'idea di creare una fantomatica associazione che si batte per un mondo lontano dall'apparenza e dalle perdizioni e che quindi critica l'emittente che “devia” i giovani alla fine si è dimostrata vincente.Il video, infatti, avrebbe divertito un pò tutti: i più “religiosi” che non si sono sentiti offesi da questa campagna pubblicitaria dai toni pacati, e dai meno morigerati che l'hanno trovata ironica e divertente.Sul sito internet www.nomiresmtv.com (un fake studiato nei minimi dettagli) è inoltre presente il decalogoTra i cardini principali «non far vedere a tuo figlio Mtv e ancor di meno dalle 9 di sera», «internet è un pericolo», «riempi la tua casa di foto di famiglia», per creare un ambiente più confortevole, «sorprendilo entrando in bagno quando meno se lo aspetta ». E poi ancora consigli sulla moda dellae le testimonianze dirette di quanto possa fare





E come ogni grande successo merita, on line anche la "caricatura" del Video "Amo a Laura", trasformata per l'occasione in provocazione politica. GUARDA

IL VIDEO









IL TESTO DELLA CANZONE

Hagamos juntos este crucigrama

aplacemos lo otro para mañana.

Cantar contigo me llena de alegría (shalalala shalalalalala)

dejemos todo lo demás para otro día.



Quisiera besarte pero sin ensuciarte

quisiera abrazarte sin dejar de respetarte

amar es saber esperar

es saber esperar

es saber esperar



Amo a Laura (a Laura)

pero esperaré hasta el matrimonio.

Amo a Laura (a Laura)

pero esperaré hasta el matrimonio.



No voy a arrancar esa flor

quien la destruya no seré yo.



Joven, recuerda que el amor nace del respeto,

que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos

ese momento maravilloso que es la consumación de un amor.

Tu paciencia tendrá recompensa.



Amo a Laura (a Laura)

pero esperaré hasta el matrimonio.

Amo a Laura (a Laura)

pero esperaré hasta el matrimonio.



No voy a arrancar esa flor

quien la destruya no seré yo.









LA TRADUZIONE ITALIANA



Facciamo insieme questo cruciverba,

riserviamoci il resto per domani.

Cantare con te mi riempie di allegria,

lasciamo tutto il resto per un altro giorno.



Mi piacerebbe baciarti,

però senza sporcarti,

vorrei abbracciarti

senza smettere di rispettarti



Amare è saper aspettare, è saper aspettar, è saper aspettar!

Amo Laura e aspetterò fino al matrimonio

Amo Laura e aspetterò fino al matrimonio



Non strapperò questo fiore,

non sarò io a distruggerlo



Giovane, ricorda che l'amore nasce dal rispetto,

che non c'è niente di più bello in una coppia che

saper aspettare insieme quel momento meraviglioso

che è la consumazione dell'amore. La tua pazienza

sarà ricompensata!



Amo Laura e aspetterò fino al matrimonio

Amo Laura e aspetterò fino al matrimonio

Non strapperò questo fiore,

non sarò io a distruggerlo.







19/05/2006 9.32