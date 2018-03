A Lanciano, Vanessa Gravina ed Edoardo Siravo recitano un Gassman poeta

L'organizzazione della terza edizione del Premio Gassman, ideato da Milo Vallone, produce quest'anno lo spettacolo dal titolo "Parole d'attore" dedicato a Vittorio Gassman, con la lettura e l'interpretazione di alcune delle sue liriche e poesie tratte da Vocalizzi e altri suoi testi.

Interpreteranno la pièce gli attori Vanessa Gravina ed Edoardo Siravo.

Ecco come Edoardo Siravo descrive il recital:

«“Parole d'attore”», spiegano gli autori, «vuole essere un recital di poesia che, partendo dai grandi lirici greci giunge fino ai poeti contemporanei. Un piccolo omaggio al grande Gassman che amò questo genere letterario tanto da esserne oltre che un grandissimo interprete anche pregiatissimo autore. Quindi anche attraverso le sue parole vogliamo ricordare che Vittorio fu tra i primi attori in Italia a dire a tutti noi che la poesia non va dimenticata, come purtroppo spesso accade, ma ci deve accompagnare lungo il percorso della nostra vita. E questo noi cercheremo di fare con modestia, ma soprattutto con grande affetto nei confronti di quest'uomo così straordinariamente umano».

Lo spettacolo andrà in scena il 20 maggio, alle ore 21.00, presso l'Auditorium Mazzini di Lanciano. L'ingresso è gratuito.

