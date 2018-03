Giovedi presentazione del volume antologico dell’artista Fausto Cheng

TERAMO. Alle ore 21.00 nell’Auditorium San Carlo. Una operazione culturale alla quale l’amministrazione ha fornito un appassionato contributo

Domani, giovedì 18 maggio 2006 alle ore 21.00 nell'Auditorium San Carlo del Museo Archeologico verrà presentato il volume antologico dell'artista Fausto Cheng.



Interverranno il Sindaco Gianni Chiodi, l'assessore Mauro Di Dalmazio, il critico e curatore dell'opera Umberto Palestini.



Il catalogo antologico di Fausto Cheng, per la realizzazione del quale il Comune di Teramo ha fornito il suo appassionato contributo, consente di gettare uno sguardo su un percorso artistico di profonda ispirazione e dai risultati interessantissimi.

Cheng è tra gli artisti teramani più autorevoli, raccoglie consensi ben oltre la nostra regione ma soprattutto propone un discorso contrassegnato da attenta e costante ricerca, da profonda riflessione artistica e da una eleganza che contraddistingue ogni passaggio.



L'amministrazione comunale prosegue così nel cammino già intrapreso della valorizzazione delle peculiarità locali, in particolare di quegli artisti il cui livello è tale da poter anche rappresentare, come è proprio di ogni opera autenticamente d'arte, il contesto e la sensibilità nei quali essa è maturata.



Particolarmente significativa, nel quadro del progetto, è la collaborazione con il Liceo Artistico, sempre più intensa e foriera di risultati e ulteriori interessanti prospettive.

17/05/2006 9.22