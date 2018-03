Domenica la presentazione del libro su Mark Knopfler di Andrea Del Castello

In attesa del concerto che Mark Knopfler terrà insieme ad Emmylou Harris il 3 giugno all'Arena di Verona, si intensificano le celebrazioni in onore del leader dei Dire Straits.Domenica prossima alle ore 18:00 presso la Libreria Feltrinelli di Corso Umberto di Pescara si terrà la presentazione del libro sul leader dei Dire Straits Mark Knopfler, “Il crogiolo dei generi culturali” di Andrea Del CastelloDurante la presentazione saranno riprodotte canzoni dei Dire Straits e di Mark Knopfler, durante le quali l'autore esporrà alcune delle analisi proposte nel libro.Il tentativo del libro è quello di di focalizzare le influenze che hanno invaso Mark Knopfler da diversi campi della cultura: letteratura, teatro, cinema e, marginalmente, filosofia e cultura scientifica, oltre naturalmente alla musica.L'opera esplora il modo in cui il musicista ha rielaborato queste influenze sia a livello testuale sia a livello musicale e propone un approccio che si fonda su un'interazione tra metodologie relative ai diversi campi coinvolti. Da Shakespeare a Genet, da Dickens a Heaney, dal Romanticismo a Morricone, la trattazione ripercorre i più svariati ambiti storici, geografici, culturali e stilistici che Mark Knopfler ha percorso nei quasi trent'anni di carriera dagli esordi con i Dire Straits sino al recentissimo disco solista Shangri-la.Gli strumenti d'indagine non appartengono soltanto alla musicologia, ma sono d'ausilio anche quelli relativi ad altri campi ed in particolare a quello letterario: «il più delle volte essi interagiscono per rendere più fitto il tessuto su cui l'indagine si fonda».Invece, per quel che concerne il livello tecnico, si è optato per la maggiore possibile semplificazione concettuale e terminologica e per un'analisi musicale che non eccedesse nel tecnicismo al fine di rendere il presente scritto largamente accessibile. Essendo però questo libro un'opera di potenziale interesse per musicofili e musicisti, saranno comunque indicate anche tutte quelle nozioni che la curiosità di lettori di tal guisa potrebbe richiedere.L'autore Andrea Del Castello risiede a Roccaraso. Si è laureato in “Conservazione dei Beni Culturali – indirizzo Beni Musicali” all'Università degli Studi di Parma. Ha conseguito, inoltre, il Master di I livello in “Music Management” all'Università degli Studi di Chieti “Gabriele D'Annunzio” e il Corso di Giornalismo e Musicologia Afroamericana nell'ambito di Chietinjazz. Ha curato e diretto la rubrica musicale Retromarcia in onda su RadioMondo. Collabora con la rivista telematica musicalnews.com e con la rassegna Primo Maggio Tutto l'Anno. È stato ingaggiato come direttore artistico della prima edizione di Deimos, innovativa manifestazione musicale che si terrà nella prossima estate a Castel di Sangro.Mark Knopfler