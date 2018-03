Parte il programma annuale di appuntamenti con "Mila Donnambiente"

Inizia venerdì 12 maggio a Pescara il Programma annuale dell'Associazione MILA donnambiente.L'incontro aperto a tutti si terrà presso la redazione di Vario- via Puccini 85- a cui parteciperanno la giornalista del Manifesto Giuseppina Ciuffreda, l'antropologa Nicolai, la consigliera regionale Maria Rosaria La Morgia, l'assessore De Collibus, ambientalisti come Damiani, Starinieri, Cotellucci...«Il tema di quest'anno», spiega la responsabile Edwige Ricci, «continua il percorso di riflessione dell'associazione nata nel 2001, ha come titolo " Liberare la bellezza"- Per una nuova ecologia della politica.Il programma prevede una serie di visite e incontri sul tema del bello e del sacro arcaico del nostro territorio e si concluderà a novembre con un incontro attorno al volume Ecocittà dell'urbanista Melania Cavelli».10/05/2006 8.44