Questa volta i politici se le cantano… con l’orchestra

PESCARA. Arriva il karaoke degli amministratori a scopo benefico. Ecco “Simpaticamente cantando”

Una serata canora che prometterà divertimento. Ad esibirsi in una sorta di Karaoke “vip” gli amministratori di Pescara le sere di Venerdì 26 e sabato 27 Maggio.

Ogni amministratore, con una canzone di proprio gradimento, verrà accompagnato per l'esibizione, dal gruppo “ i Nassa”



Lo scopo della manifestazione è quello di raccogliere fondi per le attività sociali della parrocchia Cristo Re dei Gesuiti.

L' organizzazione ha invitato tutti gli amministratori dell'intero governo cittadino «perché riteniamo che misurarsi fra colleghi attraverso una performance di questo tipo faccia bene e piacere a tutti», spiegano oggi.

Venerdi sera ci sarà l'esibizione del primo gruppo di partecipanti, sabato 27 quella del secondo gruppo.

La canzone interpretata sarà sottoposta al vaglio di una giuria composta di 10 persone (tra questi anche Nicoletta Verì, Augusto Di Luzio, Adelchi De Collibus, Andrea Pastore) che determinerà il passaggio alla serata successiva dei primi due brani classificati, identica cosa per la serata di sabato 27, per determinare gli altri due brani primi classificati.

I quattro brani in ordine classificati, saranno ripetuti per determinare il vincitore della manifestazione. ( premio simbolico da stabilire )

Manca ancora la conferma ufficiale ma tra i partecipanti dovrebbero esserci il sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso, Maurizio Acerbo (Rc neo deputato), Gianni Melilla, Edoardo De Blasio, Armando Mancini, Guerino Testa, Nazario Pagano, Geremia Mancini, Gianni Teodoro.

08/05/2006 17.07