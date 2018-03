I 100 anni dalla nascita di Roberto Rossellini

L'otto maggio ricorre il centenario della nascita di uno dei maggiori registi non solo italiani, ma mondiali: Roberto Rossellini . La rete, la tv, il cinema e tutto il mondo culturale si preparano, chi in punta di piedi chi meno, a ricordare con iniziative, restauri visivi e quant'altro,il grande maestro del cinema. Su tutte da sottolineare il restauro di una delle colonne del grande schermo mondiale, “Roma città aperta”, ad opera della, con il finanziamento, su tutti, del comune di Roma. Gianni Borgna, assessore della capitale alla Cultura, ha annunciato inoltre cheche alla festa di Roma: un doppio tributo giustamente elaborato. Oltre alla restaurazione, lo stesso Borgna ha presentato diverse iniziative legate al grande Rossellini: in particolare una mostra dal titolo “Rossellini: arte e scienza dell'umanesimo”, (tratta da un book fotografico della figlia Isabella) che sarà presente nella capitale da dicembre, nel museo di Trastevere. Contemporaneamente si potranno vedere tutti i suoi film, grazie ad una retrospettiva completa delle opere.Il sette maggio invece appuntamento davanti la tv: RaiTre, sempre sensibile alla cultura più di altre reti, trasmetterà il documentario “L'ultima utopia”; mentre Sky, il giorno seguente, gli fa eco con “My dad is 100 years old”, realizzato da Isabella Rossellini.Non sono l'Italia si muove per il regista: ovviamente il cinema francese, buongustaio internazionale e padre anch'esso di veri e proprio maestri della pellicola, tributa il giusto omaggio. Verrà trasmesso il documentario di Genin e July , dal titolo '”Il etait une fois...Rome ville ouverte”.• Le tre utopie:• Neorealismo