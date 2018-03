La questione mediorentale domani in un convegno a Teramo

“Un solo stato per israeliani e palestinesi: ecco la via della pace” è il titolo della conferenza che il giornalista e saggista Israel Shamir terrà domani, alle ore 15, nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze politiche, nell'ambito del Master di primo livello Enrico Mattei in Medio Oriente: storia, culture, conflitti, diritti umani, informazione.

Prima di incontrare gli studenti del master, Shamir incontrerà, alle ore 11, presso il Comune di Teramo, il sindaco Gianni Chiodi, l'assessore alle Politiche sociali della Provincia di Teramo, Mauro Sacco e l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Abruzzo, Mahmoud Srour.

Israel Shamir, nato in Siberia, nel 1947 e, nel 1969, è emigrato in Israele. E' stato corrispondente in Vietnam, Cambogia, Laos e in Giappone ed inviato in Russia del quotidiano israeliano Ha'aretz . Al suo ritorno in Israele si è impegnato nella denuncia della politica sionista di “apartheid”. Ha scritto, fra l'altro, “Torna, Impero Ottomano!”, “I fiori di Galilea” e “Carri armati e ulivi della Palestina. Il fragore del silenzio”

