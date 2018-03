Arte sul web: parte il progetto di Teramo Vivi Città

Con questa mostra virtuale parte il progetto di Teramo Vivi Città (www.teramovivicittà.it ), (iniziato nel luglio 2005 e sarà completato entro dicembre 2006), di realizzare un portale dell'informazione culturale sulla provincia di Teramo, storia, arte, cultura, tradizioni, poesia, pittura, scultura, turismo, informazione sociale, notizie dalle associazioni.

Il progetto di Teramo Vivi Città, nasce dall'esigenza di promuovere l'arte sul web in modo innovativo e coinvolgente, avvalendosi anche della collaborazione di giornalisti, emittenti radiofoniche in fm, radio web, tv web, che ci porteranno ad essere visibili pure in America, Inghilterra, Europa dell'est, Francia, Spagna, Africa.

«Un team di amici con oltre 25 anni di esperienza», spiega l'ideatore Marcello Olivieri, «con la passione per l'arte e la cultura in genere, tecnicamente e professionalmente preparato a gestire ogni settore della comunicazione insieme a consulenti professionisti di tutti i settori utili al fine della realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'arte sul web di Teramo Vivi Città non è solo un'idea o un concetto ma un valido strumento di scambio culturale per gli artisti che hanno l'esigenza di esporre le loro opere ad un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.

Proprio a loro sarà dedicata una speciale sezione del nostro sito che sarà concepita come una vera e propria galleria d'arte virtuale, affiancata da un museo dedicato alle tradizioni».

L'obbiettivo di Teramo Vivi Città è quello di destare interesse verso l'arte in tutte le sue forme anche all'infuori dello spazio virtuale rappresentato da internet.

L'Associazione Culturale si propone di fare attività di promozione del territorio e di promozione dell'uso delle «nuove tecnologie quale strumento di progresso sociale ed economico oltre a promuovere la comunicazione ed i contatti tra gli artisti al fine di ampliare gli orizzonti della loro ricerca e creare una visibilità a livello globale e significativa per questi ultimi».



02/05/2006 8.47