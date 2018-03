Povertà: un convegno per presentare il Master di Roseto

Si parlerà di “Modelli di intervento e di governance di contrasto alla povertà” nel convegno in programma per sabato 29 aprile promosso dall'Amministrazione comunale di Roseto.

La giornata di studio si terrà presso il Palazzo del Mare a partire dalle ore 9,30 per chiudersi alle 13.00. Al dibattito interverranno Cristiana Collevecchio coordinatrice del progetto ELP che presenterà il Master cittadino di contrasto alla povertà. Interverranno poi Giancarlo De Sanctis segretario generale Filca-Cisl e di Maria Pia Di Nicola segretario regionale Spi –Cgil e Sabatino di Sabatino segretario provinciale Uilp. In chiusura sono previsti gli interventi di Cristina Di Baldassarre Assistente Sociale della Provincia di Teramo e Nico Bortoletto dell'Università di Teramo.

I lavori saranno aperti dall'intervento del Sindaco Franco Di Bonaventura e dall'Assessore alle Politiche Sociali Teresa Ginoble.



Il Comune di Roseto ha avviato un percorso per lo sviluppo di pratiche di governance per la programmazione di politiche innovative per il contrasto alle povertà. Il primo passo è stato l'apertura di uno sportello di ascolto Caritas che da dicembre del 2005 coordina gli interventi di volontariato e svolge un monitoraggio sul fenomeno della povertà attraverso un Osservatorio Cittadino anti–povertà. Lo sportello inoltre garantisce l'accompagnamento delle persone povere e senza fissa dimora e cerca di migliorare l'efficacia degli interventi di inclusione sociale attraverso una apposito servizio.



28/04/2006 12.06