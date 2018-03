Il concerto di Mondo Marcio stasera a Pescara

Stasera Mondo Marcio sarà in concerto al Megà di Pescara. Il tour del diciannovenne rapper milanese è partito lo scorso 25 marzo da Cardano al Campo (VA) e arriverà tra circa un mese nel capoluogo adriatico. Il giovane Mondo Marcio si mette dunque ulteriormente alla prova con una serie di esibizioni dal vivo che fino al 21 maggio – quando il suo tour si concluderà al Torino Traffic Festival – lo porteranno in giro per tutta l'Italia, confezionando uno spettacolo che risponde alla migliore tradizione hip-hop, fra rime taglienti e melodie accattivanti: sono già in molti a riconoscere in lui un evidente tributo agli stilemi e ai codici tipici dell'hip hop americano, e gli adolescenti lo hanno già eletto a loro idolo di riferimento. Mondo Marcio non riserva “zuccherini” agli ascoltatori, né edulcoranti a chi ama la musica, raccontando la sua realtà – quella della periferia milanese – senza filtri, scevro dal buonismo e fedele ad un rap nudo e crudo. Certo, ascoltandolo si ha l'impressione, più che legittima, di trovarsi di fronte all'ennesimo fenomeno da classifica costruito a tavolino, ma una base minima di realismo e spontaneità nella sua musica e nelle sue liriche sembra, tuttavia, esserci. In un'ora e un quarto di spettacolo Mondo Marcio (al secolo Gianmarco Marcello), accompagnato da dj Nais alla consolle e da due vocalist che rispondono ai nomi di Kail e Claudia Centonze, propone rappando senza sosta i brani tratti da “Solo un uomo”, il suo primo album uscito per la Virgin, presente in classifica ormai da 8 settimane e attualmente trainato dal singolo “Dentro la scatola”, in heavy rotation su radio e televisioni musicali. Oltre a questo, nello show di Mondo Marcio non mancheranno varie sorprese, tra cui alcuni omaggi a famosi personaggi come Notorius B.I.G. e 2Pac Shakur, veri e propri punti di riferimento all'interno del mondo musicale di questa aspirante star del rap.



Massimo Giuliano 26/04/2006 8.43