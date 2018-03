Palatus: Abruzzo & Molise…in fiera

VASTO. Una grande vetrina della produzione agro-alimentare delle due regioni. Sarà inaugurata domenica 23 aprile alle ore 11,30 negli spazi del Palace Hotel di Vasto

Si apre domenica 23 aprile la prima edizione di Palatus, la grande vetrina della produzione agro-alimentare d'eccellenza dell'Abruzzo e del Molise.



L'iniziativa è ideata ed organizzata dall'Associazione Officina delle Idee con il contributo della Provincia di Chieti, della Camera di Commercio di Chieti e dell'Aptr, in collaborazione con la Regione Abruzzo-Arssa, i Comuni di Vasto e Cupello, l'UnionCamere Molise e l'Associazione italiana sommelier.



Per tre giorni, dal 23 al 25 aprile, gli spazi del Palace Hotel di Vasto. ospiteranno una grande esposizione dei prodotti d'eccellenza con oltre 40 aziende a rappresentare la produzione agro-alimentare di Abruzzo e Molise: dai vini Doc agli oli Dop, dai formaggi della tradizione agropastorale ai salumi artigianali, dalla tradizione pastaia agli ortaggi sott'olio fino alle specialità dolciarie.



I visitatori, oltre al mercato, potranno, infatti, partecipare tutti i pomeriggi dalle 17,00 alle 19,00 alle numerose sessioni di degustazione/minicorsi su pasta, olio, vino e formaggi. Inoltre, ogni serata sarà animata dalla musica popolare abruzzese. Domenica saranno di scena presso la Taverna del Palace Hotel alle ore 22,30 i “Discanto”.



Palatus non sarà solo esposizione, degustazioni e mercato ma anche l'incontro con la cucina di Abruzzo e Molise, con il coinvolgimento dei migliori ristoranti della zona che, da domenica 23 a martedì 25 aprile proporranno cene tematiche con i piatti della tradizione marinara e dell'entroterra, mentre gli alberghi della zona offriranno pacchetti davvero convenienti.

Partner dell'evento sono l'azienda molisana di prodotti lattiero-caseari Del Giudice e il pastificio Delverde di Fara S. Martino. L'ingresso è gratuito.



21/04/2006 14.32