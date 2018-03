I Lions di Giulianova per il turismo non impattante dei camper

Prenderà avvio alle ore 16 di domani, 22 aprile, presso il centro congressi Kursaal di Giulianova Lido, il convegno nazionale “Aree camper per un turismo itinerante non impattante” organizzato dal Lions Club con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Ai lavori, coordinati dal vicepresidente del Lions Club di Giulianova Sandro Galantini, interverrà Piero Ciolli, segretario del coordinamento camperisti e referente del Ministero dei Trasporti per le problematiche relative. Insieme con Ciolli relazioneranno anche l'esperto in normative turistiche Luigi Lanza, il giornalista Giuseppe Continolo, direttore di “Turismo all'area aperta”, rivista on-line di settore leader in Italia, il past-Governatore del distretto Lions 108A Enrico Corsi ed il Console per l'Abruzzo del Touring Club Italiano Elio Torlontano.

Oltre all'annullo filatelico speciale previsto per l'occasione dalle Poste Italiane, al termine del convegno verrà inaugurata a cura del critico Francesco Tentarelli una mostra dell'artista Sandro Ettorre, protagonista della generazione degli anni '50, avente come filo conduttore il viaggio, le emergenze architettoniche e le città.

20/04/2006 15.07