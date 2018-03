Mario Venuti in concerto in piazza a Roseto per la festa del 1° maggio

In occasione della tradizionale Festa del Lavoro del 1 Maggio 2006, a Roseto degli Abruzzi (TE), si svolgerà un'iniziativa di spettacolo sul Lungomare P. Celommi, per una giornata interamente dedicata allo svago di grandi e piccini.L'evento promosso presenta dalle ore 16.00 “La Città dei Bambini”, realizzazione di un grande contenitore ludico. Un'intera area dedicata a giochi, animazioni, trenini in un immenso spazio colorato di gonfiabili ai fini di trasformare il lungomare in puro divertimento, un pomeriggio per affermare il diritto all'Infanzia, sensibilizzando la città a progettarsi in funzione di spazi arredati a misura di fanciullo.Un' area completamente allestita e dedicata a loro, con animatori professionisti che conoscono e sanno le esigenze del sano divertimento di ogni bimbo, all'aria aperta. Il tutto in completa sicurezza sul lungomare e completamente gratis.Dalle 20.30 musica ed intrattenimento per tutti, con l' esibizione di un giovane gruppo locale “La Combriccola”, cover band dell'artista Vasco Rossi. Una scelta adottata, per dare l'opportunità di una vetrina ed un grande palco a questi giovani tanto promettenti.A seguire l'evento, unica data in Abruzzo del Tour di Mario Venuti gratis presso il Lungomare Celommi, dopo il grande successo sanremese del singolo “Un altro posto nel mondo” ed il nuovo disco “Magneti” che sta riscuotendo successi di critica e di vendite. Un artista dallo stile intenso ed inconfondibile, con suoni inglese che si fondono a culture mediterranee con eleganza.Melodie che catturano sin dai primissimi ascolti, fanno di lui un artista in piena ascesa nel panorama musicale nazionale.20/04/2006 12.43