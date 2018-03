Fallujah: l’inchiesta di Rainews24 proiettata al master su Enrico Mattei

Fallujah. La strage nascosta è il titolo dell'inchiesta realizzata da Rainews24 che sarà proiettata venerdì 21 aprile, alle ore 15, nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze politiche nell'ambito del Master di primo livello Enrico Mattei in Medio Oriente: storia, culture, conflitti, diritti umani, informazione.

L'inchiesta, che ha suscitato scalpore in tutto il mondo, propone filmati e fotografie raccolte nella città irachena durante e dopo i bombardamenti del novembre 2004, dai quali risulterebbe che l'esercito americano abbia gettato fosforo bianco sui quartieri della città. Il filmato mostra anche un documento sull'uso in Iraq di una versione del Napalm, chiamata MK77.

Alla proiezione seguirà un incontro con Roberto Morrione direttore Rainews24 e Sigfrido Ranucci, autore dell'inchiesta e inviato di Rainews24.

Ranucci ha realizzato numerose inchieste fra cui quella sulle stragi di mafia, l'ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, un'inchiesta sui rifiuti radioattivi, sull'utilizzo dei proiettili all'uranio impoverito.