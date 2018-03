Marko Ferrari a Pescara per "Comici sotto un ponte"

A incontrARTI, la rassegna culturale del festival “il Fiume e la Memoria”, è di scena la comicità di Marko Ferrari e Fulvio Fuina.

Il giornalista: “Mister Vacca avete fatto la campagna abbonamenti?”

L'allenatore: “Ma guardi la nostra e' una squadra di calcio a gestione agrituristica! Gli altri fanno la campagna abbonamenti, noi facciamo gli abbonamenti in campagna!”



L'esilarante allenatore di calcio ENNIO VACCA e' solo uno dei tanti personaggi nati dalla fantasia del geniale e talentuoso comico abruzzese Marko Ferrari.

Nel 2005, in Tv, ha partecipato a “Comedy Lab2” (MTV) e “Fuori controllo” (Telenorba) .

Partecipa attivamente ai laboratori “la fattoria dei comici” del teatro Ambra Jovinelli di Roma (diretto da Serena Dandini) e “Lab on the road – Zelig” di Bologna.

Ideatore del laboratorio di cabaret e teatro comico “Comici sotto un ponte“ di Teramo e dell'omonima trasmissione televisiva (Rete 8).

Vincitore del “Festival Nazionale del Cabaret di Basilicata” nel 2005 e finalista al festival nazionale “Cabaret Amoremio” nel 2004.

Sul palco sarà affiancato dal comico e musicista abruzzese Fulvio Fuina, attualmente nel cast della trasmissione di RaiTre “Tintoria”, nelle vesti dell'esilarante “ ex vero bigliettaio delle autolinee extraurbane abruzzesi”.

Il suo libro dal titolo “A che ora è che parte?” (edizioni Demian), alla seconda ristampa, è un successo editoriale.

Nel 2005 è uscito un mini CD di suoi brani in collaborazione con il Paperoga Quartett. “4 fantastici brani tutti suonati!”. Autoprodotto. In attesa di un produttore, appunto.

L'appuntamento è per il prossimo 21 Aprile, ore 21.00, biglietto euro 8

presso il Cantiere Teatrale di Pescara in via Sallustio 19.



19/04/2006 12.30