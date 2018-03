Teramo. Giovedì presentazione della raccolta fotografica "L'album di Auschwitz"

Giovedì 20 aprile, alle ore 17,30, nella sala audiovisivi della biblioteca Dèlfico, si terrà la presentazione della raccolta fotografica L'album di Auschwitz edito a Parigi da Al Dante/Fondation pour la Mémoire de la Shoah Paris ed in attesa di essere pubblicato in Italia da Einaudi.





Interverranno: Marcello Pezzetti, uno dei curatori del volume, il direttore della Biblioteca Dèlfico Luigi Ponziani, i docenti universitari Umberto Gentiloni e Fausta Gallo dell'ateneo teramano. Introdurrà l'iniziativa Rosanna Di Liberatore, assessore alla cultura della Provincia.





Marcello Pezzetti è storico del CDEC (Centro documentazione ebraica contemporanea di Milano) e studioso della politica di sterminio del Terzo Reich. E' stato consulente di Roberto Benigni per il film La vita e bella, coautore dei documentari Memoria e Gli ebrei di Fossoli, autore del libro e dei cd-rom Destinazione Auschwitz.

E' uno dei maggiori conoscitori del campo di Auschwitz e della sua storia su cui sta terminando una monografia. E' direttore del costituendo Museo della Shoah di Roma.



L'iniziativa s'inserisce nell'ambito delle attività di promozione della lettura della biblioteca Dèlfico.