Al Foro di Francavilla al mare: la "Rappresentazione Sacra della Passione"

Undici scene che vanno dall'"Annunciazione" alla "Resurrezione" per una edizione che quest'anno presenta molte novità. La rappresentazione è prevista per oggi, sabato 8 aprile a partire dalle ore 20 nel piazzale antistante la chiesa SS Angeli Custodi: curata la realizzazione dei costumi, intensa l' emotività che suscita.

Gli ingredienti dello spettacolo ci sono tutti, come a teatro: un cast di oltre cento attori, un competente ed "illuminato" team di registi, professionisti del mestiere come carpentieri, falegnami, elettricisti, decoratori, pittori, tappezzieri, costumisti, sarti, tecnici del suono e delle luci. Si può dire che tutta la contrada partecipa all'impresa, tutti lavorano alacremente e in unità d'intenti.

«C'è un fermento nella nostra contrada», raccontano gli organizzatori, «un senso di positività. È la primavera che incombe, è l'amicizia che regna sovrana e si rafforza ad ogni ostacolo superato ma più di ogni cosa è la "vicinanza" dei cittadini: percepiamo condivisione per i nostri progetti, apprezzamento per l'entusiasmo che mettiamo nelle iniziative».

Questi i nomi dei partecipanti: Regia Claudio Mennillo; Gesù: Piero Sangiuliano; Isaia: Raffaele Pantoni; Madonna Giovane:Dinaida Di Sano; Arcangelo Gabriele:Camillo Di Peppe; San Giiuseppe: Salvatore Fallo; Re Magi: Camillo Di Peppe; Luciano Di Valentino; Arturo La Selva; Erode: Gabriele Santalucia; Madri Strage degli Innocenti: Silvia Bosco; Eleonora Palmitesta; Soldati Strage degli Innocenti: Gabriele Mennillo, Andrea Di Bartolomeo; Gesù a 12 anni: Marco Di Salvatore; Sommi Sacerdoti: Antonio Storto. Rocco Storto, Antonio Carmine Del Ciotto e Franco Santalucia; Saggi: Nicola Di Grazia, Ugo Vadini, Franco Campanella, Antonio Paolini, Gabriele Rapino e Graziano Rapino; Apostoli:Dino Scocco, Antrio Coletti,Rocco De Renzis, Giuseppe Proterra, Luigi Campanella, Roberto Campanella, Giovanni Palucci, Franco Cortazzi, Maurizio Iezzi, Gabriele Campanella. Riccardo Coletti e Roberto Di Salvatore; Mercanti: Vincenzo Di Naccio, Tonino Vezioli, Franco Coletti, Alessandro Mennillo, e Nicola Palucci; Storpio: Marco Falcone;Cieco nato: Valerio Coletti; Judith: Mara Coletti; Soldati:Gabriele Mennillo, Silvio Campanella, Andrea Di Bartolomeo, Sergio Palmitesta, Lucio Coletti, Francesco Manifesta, Gianluca Garzarella, Ludovico Di Sano, Domenico Di Sano; Pretoriani: Attilio Campanella e Giuseppe Garzarella: Centurione: Antonio Di Peco; Serva: Loredana Fulgi; Pilato: Alfredo Campanella; Claudia: Sandra Ferri; Rebecca: Rossana Patricelli; Maddalena: Piera Del Ciotto; Madonna: Nadia Di Naccio; Veronica: Deborah De Marco; Flagellatori: Pasqualino Coletti, Vincenzo Mercurio,Luciano Marzolo, Maurizio Ricci; Barabba: Massimo Mercurio; Simone: Rocco De Renzis; I' Ladrone: Luciano D'Onofrio; II' Ladrone: Gino D'Onofrio; Angioletti:

Federica Mennillo, Alessandro Mennillo, Davide Di Peco, Giulia Coletti, Nicola Palucci, Leonardo Campanella, Asia Campanella; Folla: Amelia Di Felice, Ludovica Campanella, Lisa Cermignani, , Marco Di Salvatore,Liliana Santavenere, Rina Lopo, Filomena Di Credico, Norina Paolini, ; Tecnico della struttura: Luciano Mercurio; Tecnici del Suono: Paolo Di Nardo, Camillo Zulli, Nicola Campanella, Pasqualino Contini, Francesco Paolini; Tecnici delle luci: Attilio Contini, Christian Baldassarre, Rocco Maddestra.

Vi aspettiamo quindi per vivere con noi la Rappresentazione Sacra della Passione e soprattutto per augurarci una Santa Pasqua.



08/04/2006 10.09