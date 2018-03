Al cabarettista Paolo Hendel il compito di chiudere il Winter Festival, domani, ad Alba Adriatica, nel teatro tenda allestito in piazza del Popolo dove, alle ore 21,30, presenterà lo spettacolo “Non ho parole!”, scritto insieme a Piero Metelli. Un monologo in cui l'artista toscano dà libero sfogo alla sua satira pungente, toccando i più svariati argomenti d'attualità



Centinaia gli spettatori attesi per lo spettacolo, inserito nella rassegna di grandi eventi che la Provincia ha organizzato con il contributo della Regione e dei Comuni nei quali si svolgono le iniziative. E' ancora possibile acquistare i biglietti sia in prevendita sia al botteghino.



03/04/2006 14.58