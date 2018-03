Arriva il giornale dei Musei d’Abruzzo

L’AQUILA. Già pronto il “numero 0”, che verrà presentato il 4 aprile alla stampa.

In occasione della VIII Settimana della cultura, l'associazione aquilana Amici dei Musei presenterà il numero 0 di "Mu6 il giornale dei Musei d'Abruzzo" .

La presentazione sarà fatta al mondo culturale abruzzese martedì 4 aprile, alle ore 15.30 al Palazzetto dei Nobili all'Aquila.

Il giornale, che ha avviato le sue attività con un determinante contributo della Regione Abruzzo, è edito dalla associazione Amici dei Musei dell'Abruzzo ed ha la finalità di comunicare i contenuti e gli eventi che caratterizzano la vita del sistema museale regionale (che consiste di oltre 190 musei).

Più in generale l'associazione crea un canale di comunicazione per le tematiche legate al vastissimo mondo dei musei tra gli operatori ed i fruitori dei beni culturali e del turismo culturale, le scuole ed i giovani, le associazioni culturali.

Il giornale avrà frequenza trimestrale, sarà molto curato nella forma e contenuti, cercherà la collaborazione di eminenti esponenti della cultura italiana, sarà stampato nel formato tabloid, caratterizzato da splendidi colori.

«Riteniamo che questo sia un evento importante», spiega Walter Capezzali, «per tutto il mondo culturale abruzzese».

Interverranno alla presentazione il direttore generale per i beni e le attività culturali d'Abruzzo Roberto di Paola, la presidente della Provincia dell'Aquila Stefania Pezzopane, il direttore responsabile del giornale Walter Capezzali ed i rappresentanti della cultura cittadina.



01/04/2006 9.45