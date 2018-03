Statuto dell’atleta e danno sportivo. Seminario ad Atri

Lunedì 3 aprile, alle ore 16.00, presso il Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri, si terrà il seminario di studi “Statuto dell'atleta e danno sportivo nel mondo antico”, organizzato nell'ambito del Dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello sport coordinato da Giuseppe Sorgi.

I lavori, presieduti da Giovanna Mancini, dell'Università degli Studi di Teramo, saranno aperti da Francesco Lucrezi, dell'Università degli Studi di Salerno, con una relazione sulle Concezioni antiche e moderne del danno. Seguirà la relazione di Luigi Mastrangelo, del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport, dal titolo Il danno procurato dalle competizioni agonistiche nel mondo antico. Chiuderà il seminario Eugenia Franciosi, dell'Università degli Studi di Bologna, che parlerà di “Gloriae et virtutis causa”: status sociale e giuridico degli atleti nel mondo romano.



