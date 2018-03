"Felliniana", il viaggio nelle visioni del grande regista domani a Pratola

La stagione di Teatrale di Pratola Peligna, patrocinata dall'Amministrazione Comunale e con la direzione artistica del Florian Teatro Stabile d'Innovazione di Pescara, offre un nuovo appuntamento: "Felliniana" del Teatro Potlach

, in replica unica il 30 marzo 2006 alle ore 21, Teatro Comunale D'Andrea di Pratola Peligna.



In un clima vitale da set cinematografico, alcuni dei più bei personaggi del cinema di Federico Fellini appaiono in situazioni scenografiche straordinarie.

Dal mondo dell'Avanspettacolo i personaggi di « Luci del Varietà » entrano in scena con un ritmo da Teatro da rivista e lo «Sceicco bianco» , il celebre personaggio del mondo dei fumetti interpretato da Alberto Sordi,appare con il suo esotico ed affascinante costume bianco da un'altissima altalena per sedurre l'ingenua sposina accanita lettrice di fotoromanzi.

Il famoso Clown bianco ed il leggendario Frou Frou dei «Clowns», entrano in scena sotto un leggerissimo ed enorme telo bianco, che si alza a vista come una tenda da circo, sopra il palco e tutta la platea. I personaggi, lungo una passerella delineata da una miriade di lucette, raccontano le loro storie con gesti grotteschi e commoventi.

« Casanova » (con le meravigliose maschere di Pantalone, Brighella e Truffaldino e le Baute con i mantelli ruotanti) , reduce da tante travolgenti passioni, s'innamora e danza con una bambola meravigliosa con la quale alla fine rimane solo.

« E la nave va » con la principessa cieca (Pina Baush) che percepisce e descrive i colori della musica.

« Ginger e Fred » i due personaggi del Musical americano che ebbero un grande successo e che ancora ballano con grande maestria. Ed infine « Amarcord » con l'arrivo del Rex, l'immensa nave transoceanica che appare come in un sogno nel mare di Rimini e tanti personaggi come il dignitoso avvocato in bicicletta che racconta la storia e le storie della città, il vecchietto che si perde nella fitta nebbia accanto alla propria casa e le forme seducenti ed esagerate della bella Gradisca sotto la grande nevicata.

Il mondo del set nel carosello finale di « Fellini 81/2 » e tanti effetti da cinema come la neve, il vento, la nebbia fatti apposta per creare stupore.

« Felliniana » è un Musical ispirato al cinema di Federico Fellini e attraversa l'Italia dagli anni '30 ai ‘ 90 cosi come la vita del grande regista.



29/03/2006 10.46